Pas d'accord au sein de la coalition allemande sur les centres de migrants

Andrea Nahles, la présidente du SPD, troisième parti de la coalition gouvernementale allemande avec les conservateurs de la CSU et de la CDU d'Angela Merkel, a indiqué ce mardi qu'aucun accord n'avait encore été conclu sur les centres de transit pour migrants.

En Allemagne, la crise couve depuis plusieurs jours au sein de la grande coalition gouvernementale fragile de la chancelière Angela Merkel. Elle s'est toutefois légèrement éteinte lundi avec l'accord tombé entre les deux partis conservateurs, la CSU et le CDU , ce qui a eu pour effet de laisser à son poste le ministre de l'Intérieur rebelle Horst Seehofer.

Les discussions ont trait avec la création de centres de transit pour migrants. L'Union chrétienne démocrate (CDU) et son alliée bavaroise, l'Union chrétienne sociale (CSU), ont conclu lundi un accord qui prévoit la création de centres de transit à la frontière avec l'Autriche , où des migrants ayant déjà demandé l'asile dans un autre pays de l'Union européenne seraient maintenus en attendant la conclusion d'accord bilatéraux sur leur renvoi.

Il reste toutefois à trouver un accord avec la troisième roue du carrosse, les socialistes du SPD. Et ce mardi soir, bien qu'aucun accord n'a encore été conclu, la présidente du SPD Andrea Nahles a fait état de progrès dans les discussions. "C'est pourquoi nous poursuivrons ces pourparlers cette semaine et nous avons convenu de nous revoir jeudi soir", a-t-elle déclaré à la presse après une réunion de deux heures et demie à la chancellerie.