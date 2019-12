Pas de déblocage en vue en France

Les transports publics seront encore très perturbés ce lundi et ce mardi. Une trêve est espérée par le gouvernement pour Noël.

Syndicats et gouvernement français campaient dimanche sur leurs positions au onzième jour de grève dans les transports contre la réforme des retraites et à l'avant-veille d'une journée de manifestations à l'appel de l'ensemble des syndicats, avec la menace d'un blocage des transports pour les fêtes de Noël.

" Si le gouvernement retire son projet et (qu')on discute sérieusement sur comment améliorer le système (...) et bien tout se passera bien. Sinon, les grévistes décideront de ce qu'ils ont à faire jeudi ou vendredi ", a répliqué dimanche soir Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, syndicat majoritaire à la société des chemins de fer SNCF.

Manifestations

D'ici là, l'épreuve de force va continuer, avec des transports publics qui seront encore très perturbés lundi, affectant notamment le bassin parisien et les grandes agglomérations, et une journée de manifestations mardi qui donnera une idée de la mobilisation contre le projet de réforme du gouvernement, enjeu politique majeur pour le gouvernement d'Edouard Philippe et le président Emmanuel Macron.