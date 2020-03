Passage en force pour la réforme des retraites en France

Un Premier ministre qui prend un risque, la gauche et les syndicats qui ne désarment pas: le recours au 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites en France a provoqué des répliques lundi, alors que deux motions de censure seront examinées ce mardi.

Le rejet des deux motions ne fait aucun doute, tant la majorité est large au Palais Bourbon: 299 LREM et apparentés et 46 MoDem, soit 345 députés sur 577. Le projet de loi sera alors considéré comme adopté. Mais le Premier ministre connaît pertinemment le coût politique du recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, qu'il a lui-même combattu quand il était député d'opposition face au gouvernement de Manuel Valls sous le précédent quinquennat. Sa décision intervient alors qu'il est en pleine campagne municipale au Havre, où sa permanence a été taguée et caillassée samedi soir.