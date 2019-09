Patrick Balkany jugé coupable de fraude fiscale

La justice reproche à ces deux amis de Nicolas Sarkozy d'avoir soustrait au fisc plusieurs millions d'euros d'impôts sur le revenu et la fortune entre 2009 et 2015, malgré des actifs estimés à 16 millions d'euros annuels minimum, des faits qu'ils ont partiellement reconnus. Au total, les sommes éludées sont estimées à plus de 4 millions d'euros d'impôts sur le revenu et la fortune, un montant contesté par la défense.