Paul De Grauwe se sauve au plat pays

Le Royaume-Uni n'est pas près de revoir Paul De Grauwe. Le médiatique économiste de la London School of Economics et de la KU Leuven est en effet en rupture totale avec la stratégie initiale du gouvernement britannique pour enrayer l'épidémie de coronavirus qui bloque littéralement le continent européen.

"Si certains disent qu'en Belgique, c'est le chaos, je peux assurer qu'au Royaume-Uni, c'est le chaos au carré. J'ai fui et je me sens plus en sécurité en Belgique", tweetait-il le 17 mars. Home sweet home. Belgium is best. L'ancien député Open Vld qui vivait entre les deux pays est de retour dans ses natales pénates. Il explique pourquoi à L'Écho.