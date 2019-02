Pedro Sanchez à deux doigts de convoquer des élections anticipées

Le gouvernement espagnol a fait savoir que Pedro Sanchez - dont le mandat court jusque juin 2020-, au pouvoir depuis à peine huit mois, s'exprimerait ce vendredi à 10h00, à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire. Le socialiste, dont le gouvernement est le plus minoritaire de l'histoire espagnole , n'aura donc pas réussi à maintenir la fragile majorité formée par les socialistes, la gauche radicale, les indépendantistes catalans et les nationalistes basques, qui lui avait permis de renverser le 1er juin son prédécesseur conservateur, Mariano Rajoy.

Le dialogue entre gouvernement et indépendantistes a été rompu la semaine dernière, ces derniers continuant à réclamer un référendum d'autodétermination, inacceptable pour Madrid.

Si Sanchez convoque bien des élections anticipées, reste à savoir la date du scrutin. "La question est quand (...) En 2019, c'est sûr (...) Seul le président (du gouvernement) connaît la date", a souligné jeudi la ministre du Budget alors que le 28 avril ou le 26 mai - date des élections européennes, municipales et régionales - ont été évoqués.

Vers un blocage politique?

Le chef du gouvernement est attaqué frontalement sur la question catalane par le Parti populaire (PP), les libéraux de Ciudadanos et le parti d'extrême droite Vox qui ont organisé dimanche dernier une grande manifestation pour réclamer des élections. Selon plusieurs sondages, ces trois formations seraient en mesure de former une majorité ensemble au niveau national, comme elles l'ont fait en janvier en Andalousie (sud) pour chasser les socialistes de leur fief historique.

Les négociations à l'issue du probable scrutin risquent d'être compliquées. Avec l'irruption de Vox, la Chambre des députés pourrait battre un nouveau record de partis représentés. Les indépendantistes, qui sont toujours au pouvoir en Catalogne et furieux du procès en cours à Madrid , seront des moins enclins à négocier.

Pour Steven Trypsteen, analyste chez ING, une majorité Ciudadanos-PP-Vox risque d'augmenter "les tensions entre le gouvernement central et la Catalogne". Et si les voix des nationalistes basques et catalans sont indispensables pour gouverner, c'est un nouveau "blocage politique" qui s'annonce.