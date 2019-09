Pedro Sanchez tente de séduire Podemos pour sortir de la crise politique en Espagne

Rien n’est moins sûr. Les positions de Pedro Sanchez et de Pablo Iglesias, le leader de Podemos, semblent plus éloignées que jamais. Les deux hommes ne se sont pas vus de tout l’été.

"Le document a l’air intéressant, mais les promesses de campagne qui ne sont pas respectées, on connaît" , lui a répondu Pablo Iglesias. "Ils ne peuvent pas prétendre nous humilier plus. Nous avons accepté suffisamment d’humiliations" , a-t-il ajouté.

Pression sur Podemos

Les quelque 370 mesures présentées par Pedro Sanchez ont un triple but: mettre toute la pression sur Podemos; séduire les électeurs de la gauche radicale, de plus en plus déchantés avec la formation de Iglesias; et, en cas d’échec des négociations, servir de programme électoral. Elles sont le fruit d’une série d’entretiens que Sanchez a menés ces dernières semaines avec divers collectifs sociaux.