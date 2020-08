Phil Hogan, le faux pas d'un commissaire clé...

C'est un scandale qui pourrait bouleverser le processus des discussions commerciales post-Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, puisqu'il concerne le premier responsable du camp européen, Phil Hogan, au-dessus du négociateur en chef Michel Barnier. Et c'est un scandale typique du Nouveau Monde, celui de 2020, année pandémique, année dystopique, où les comportements les plus anodins deviennent les plus irresponsables.