Phil Hogan se verrait bien à la tête de l'OMC

Qui succédera à Roberto Azevedo à la tête de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ? Le mois dernier, le Brésilien annonçait quitter son poste un an plus tôt que prévu, ouvrant les spéculations sur sa succession. Ce mardi, les ministres européens des Affaires étrangères entamaient une discussion sur l'opportunité d'une candidature unique européenne, à l'issue de laquelle le commissaire au Commerce Phil Hogan n’a pas caché son ambition personnelle.

L’Afrique espère obtenir le poste pour la première fois et plusieurs noms de candidats potentiels circulent depuis plusieurs jours. À commencer par celui de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala : ex-ministre des Affaires étrangères et des Finances, elle a notamment été directrice à la Banque mondiale et préside aujourd’hui l'Alliance mondiale pour les vaccins (Gavi). Sont aussi cités Eloi Laourou, ambassadeur du Bénin à l'ONU et ancien coordinateur du groupe des pays les moins développés dans la bulle onusienne ; ou encore Amina Mohamed, ancienne diplomate kenyane à Genève, qui s'était portée candidate en 2013 face à Roberto Azevedo.