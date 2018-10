Philippe Lamberts, coprésident des Verts européens: "Le PPE fornique sans vergogne avec l'extrême droite"

Ancien cadre supérieur du géant informatique IBM, ingénieur de formation, Philippe Lamberts a mis au service de l’écologie politique son esprit d’analyse redoutable et un verbe acéré. Ecolo, son parti, vient de cartonner et négocie les majorités communales. Pour le coprésident des Verts européens, c’est l’heure de tirer les premiers enseignements.

Philippe Lamberts nous reçoit dans un salon feutré du Parlement européen à Strasbourg. Le coprésident des Verts européens peut se féliciter de récents bon résultats des partis écologistes dans plusieurs Etats membres, dont la Belgique. Il espère que ce mouvement durera jusqu'aux Européennes de 2019.

Comment expliquez-vous la vague verte qui a déferlé en Belgique, en Bavière et au Luxembourg?

"Le PS gère sa décroissance du mieux qu’il peut. Mais ce n’est pas une bonne élection pour lui."

Dans les trois cas, ce sont des régions où nous sommes bien implantés et où nous profitons du déclin des forces politiques traditionnelles. En Belgique, le PS gère sa décroissance du mieux qu’il peut. Mais ce n’était pas une bonne élection pour lui, ni pour le cdH et le MR. Qui en profite? Le PTB, qui recueille des votes protestataires. Et nous, qui portons les questions environnementales, sociales et démocratiques au cœur du débat d’aujourd’hui.

Ecolo va participer à des majorités. Vous n’avez pas peur que les autres partis vous fassent la peau? C’est déjà arrivé…

Le fait d’avoir bien performé aux communales fait de nous des cibles. Ils vont nous taper dessus. Les autres partis vont dire qu’ils font de l’écologie, mais cela ne m’inquiète pas car les gens préfèrent toujours l’original. On nous reproche aussi le photovoltaïque, mais nous avons été forcés de gérer une bombe à retardement posée par le cdH. Quant au MR, je lui souhaite du courage pour accréditer qu’Ecolo est incompétent, alors qu’il a déjà du mal à faire passer Marie-Christine Marghem pour quelqu’un de compétent.

"Le fait d’avoir bien performé aux communales fait de nous des cibles."

Allez-vous concrétiser cette vague verte aux Européennes?

Nous ferons des bons résultats dans le Benelux, en Allemagne et en France. On peut atteindre une quarantaine de députés dans le noyau dur de l’Europe verte. Et puis il y a le reste. En Finlande ça marche bien, mais en Suède on flirte avec le seuil électoral. On part aussi avec six Britanniques de moins à cause du Brexit. La grosse inconnue, c’est l’Italie, où on essaye de fédérer des forces pour proposer un mouvement progressiste qui rassemble les déçus du choix d’extrême droite. Ma conviction est qu’on sera entre 40 et 70 députés.

Vous avez allumé Macron lors de sa visite au Parlement européen. Est-ce parce qu’il a voulu empiéter sur votre territoire en racolant des députés écologistes?

"Macron a essayé d’annexer les Vertseuropéens, et il a échoué."

Macron a essayé d’annexer les Verts européens, et il a échoué. Daniel Cohn-Bendit est venu en décembre dernier à une réunion des Verts européens pour nous dérouler l’argument de vente de Macron, selon lequel les élections de 2019 auront lieu entre les "pro" et les "anti" Europe, et qu’on doit être du côté des pro-européens. Les Verts devaient rallier Europe en marche et devenir la chapelle verte de Macron. Son appel est tombé à plat, et ce jour-là, Dany a perdu beaucoup de son capital politique, même auprès des soixante-huitards. Macron incarne l’Europe néolibérale, que je respecte mais ne partage pas. Les Verts étaient pro-européens quand Macron n’était pas encore en politique. Son envoyé à Bruxelles, Pierre-Alexandre Anglade disait qu’ils allaient mettre le bazar à Bruxelles comme ils l’avaient fait en France. Quelle prétention. Comme si le monde politique européen attendait le croupier de Macron pour s’écrouler comme par enchantement.

Pensez-vous que la politique menée par Viktor Orban, un PPE, fait le lit de l’extrême droite?

Orban, c’est l’extrême droite. Le PPE ne fait pas que le lit de l’extrême droite. Il couche avec elle. C’est clair. La démocratie chrétienne fornique sans vergogne avec l’extrême droite. Regardez l’Autriche, où le FPÖ est au pouvoir. L’exemple le plus abject est la Hongrie. Viktor Orban a adopté la ligne politique et le langage de l’extrême droite. Quand il est venu au Parlement européen, les seuls qui applaudissaient, c’était l’extrême droite. Le PPE héberge l’extrême droite dans ses propres rangs.

Vous comptez attirer les électeurs chrétiens déçus par le PPE?

Le virage à l’extrême droite d’un certain nombre d’élus PPE fait qu’un grand nombre de chrétiens tenant aux valeurs de l’évangile ne se retrouvent plus du tout dans ses positions. Dès lors, oui, ils sont les bienvenus. Lors de notre création, la démocratie chrétienne et la gauche chrétienne nous avaient d’ailleurs apporté de nombreux cadres.

Vous visez aussi l’électorat libéral?

Nous tenons à la justice sociale, une valeur dite de gauche. Mais à la différence de la gauche, nous ne sommes pas étatistes. Nous ne pensons pas qu’à chaque problème, plus d’état est la réponse. Cela rassure les électeurs qui ne se retrouvent plus dans les partis libéraux devenus non plus des amis des entreprises mais des amis de la rente.

"Les autres partis vont dire qu’ils font de l’écologie. Mais les gens préfèrent toujours l’original."

Comme ancien cadre supérieur d’IBM et catholique, vous êtes à l’aise chez Ecolo?

Tout à fait. Je sais que je suis un animal spécial dans l’écologie politique, mais cela ne m’a jamais nui. Je suis membre Ecolo depuis 27 ans, et ils m’ont choisi deux fois comme député européen.

Patrick Dupriez quitte la présidence d’Ecolo. Qu’en pensez-vous?

J’aurais préféré voir Patrick continuer jusqu’aux élections. J’ai soutenu son duo avec Zakia Khattabi dès le début.

"Je suis un animal spécial dans l’écologie politique."

Il a été poussé dehors?

Du tout.

Qui va le remplacer?

Il faut quelqu’un d’aguerri. ça se décidera entre Hazée, Javaux, Nollet, Henri ou Gilkinet. Il faut que la confiance soit totale entre les deux présidents. Il faudra suivre la voie tracée par Khattabi et Dupriez, sans changer de cap, ce qui semble a priori éliminer Jean-Michel Javaux puisqu’il a choisi une autre ligne, créer E-Change, l’embryon d’un autre parti.

Vous êtes candidat aux Européennes?

Je vais briguer un troisième mandat européen, et ce sera le dernier. Bien sûr, l’assemblée générale d’Ecolo doit encore me choisir en tête de liste. La vague verte est enthousiasmante, j’ai envie d’en être. Mais j’ai la hantise d’un mandat de trop. Donc j’annonce que c’est le dernier.

"Je vais briguer un troisième mandat européen, et ce sera le dernier."

Serez-vous un jour candidat à la coprésidence?

Je ne crois pas. Mon rêve, c’est d’aller enseigner. J’aurai 61 ans en 2024, il me restera cinq années professionnelles et je trouve que c’est des années où on passe le relais.

Ecolo est-il prêt à monter dans des majorités fédérales et régionales?

Plus que jamais. Le changement, cela doit être maintenant. Mais il faudra, pour que nous montions dans un gouvernement, des engagements tangibles lors des négociations et que nous soyons numériquement indispensables. Sinon, on nous promettra la lune, pour nous planter ensuite un couteau dans le dos. Et comme dit l’adage, fais confiance mais porte un gros bâton.