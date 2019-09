Philippe Lamberts discute du passage du M5S italien chez les Verts européens

Les quatorze députés européens du Mouvement 5 étoiles (M5S), le parti politique anti-système fondé par Beppe Grillo, sont intéressés d’intégrer le groupe des Verts européens . Avec une telle alliance, ces derniers compteraient 89 députés. Ils augmenteraient ainsi leur influence au sein de l’hémicycle et se rapprocheraient des Renew Europe , le groupe libéral européen fondé par Emmanuel Macron (108 élus).

Les Verts éviteraient aussi d’être doublés par Identité et Démocratie (ID), le groupe d’extrême droite rebaptisé par Marine Le Pen, en cas de Brexit en raison du départ des députés britanniques. Cela fait plusieurs semaines que les eurodéputés du M5S laissent entendre qu’ils sont demandeurs d’un tel rapprochement.

Ce parti, au pouvoir en Italie et dirigé aujourd’hui par Luigi Di Maio, faisait partie du groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe (EFDD), aux côtés du Ukip de Nigel Farage. Mieux disposés que lui envers l’Union européenne, ses élus ne s’y sentaient pas à leur place. L’EFDD ayant disparu, ils cherchent un nouveau groupe.

Obstacles majeurs

Mercredi, les Verts européens ont mandaté leur président, Philippe Lamberts (Ecolo), pour évaluer la question. Ils se disent prêts à démarrer des discussions afin "d’établir un certain nombre des choses" ("fact finding", dans le texte) à mettre en œuvre. Traduction: la porte n’est pas fermée, mais rien n’est fait. Les deux partis vont se rencontrer. "Nous allons mettre sur la table le fait qu’on a des problèmes majeurs à former un groupe avec un parti qui n’a pas hésité à gouverner avec l’extrême droite. Un parti, qui, du reste, est une société privée aux mains d’un seul homme, confie Philippe Lamberts. Ce sont des obstacles majeurs, mais on est prêts à entendre ce que les députés du M5S ont à nous dire."