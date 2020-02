Pionnière, l'Europe se lance dans la régulation de l'intelligence artificielle

Margrethe Vestager présentera mercredi ses propositions pour encadrer le développement de l’Intelligence artificielle. Lançant un chantier d'un an qui suscite un vif intérêt à la Silicon Valley.

Le défilé des grands patrons de la Silicon Valley à Bruxelles s’est poursuivi ce lundi avec la venue du CEO de Facebook, Mark Zuckerberg . Deux jours avant la présentation du très attendu "livre blanc" de la Commission européenne sur l'Intelligence artificielle, il rencontrait notamment la vice-présidente de la Commission, Margrethe Vestager, chargée d’adapter l’Europe à l’âge numérique. Comme le parton d'Alphabet (Google) Sundar Pichai quelques semaines plus tôt, Zuckerberg a ponctué sa visite d'une carte blanche dans le Financial Times pour faire savoir tout le bien qu'il pense d'une régulation.

"Si nous ne créons pas des standards que les gens ressentent comme légitimes, ils n'auront plus confiance dans les institutions ou la technologie."

"Les géants de la tech ont besoin de plus de régulation", écrit Zuckerberg dans le FT. "Si nous ne créons pas des standards que les gens ressentent comme légitimes, ils n'auront plus confiance dans les institutions ou la technologie", ajoute le patron, qui détient aussi Whatsapp et Instagram. Sundar Pichai avait de son côté souligné que "l'histoire est pleine d'exemples de la manière dont les vertus des technologies ne sont pas garanties". Pour lui, l'IA doit être régulée, mais "la seule question est: quelle approche opérer?"