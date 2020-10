Plus de 300 policiers d'extrême droite en Allemagne

Selon le ministre, les services de renseignement et de protection de la Constitution ont démasqué 377 extrémistes de droite dans les rangs des forces de sécurité entre 2017 et avril 2020, dont 319 dans la police. Pour le ministre de l'Intérieur, il s’agit là d’une goutte d’eau au regard des effectifs globaux de 300.000 agents de sécurité dans le pays. "Chaque cas avéré est une honte mais il n’y a pas de problème structurel", estime Horst Seehofer, qui refuse le principe d’une enquête plus poussée sur un éventuel racisme au sein des forces de l’ordre ou le risque d’éventuelles discriminations à l’égard des minorités, comme l’exigent les Verts et les sociaux-démocrates. De son côté, le chef de la police fédérale, Dieter Roman, estime qu’"il n’y a aucun réseau d’extrême droite au sein de la police".