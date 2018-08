Plus de 450 blessés lors d'une manifestation antigouvernementale en Roumanie

Plus de 450 personnes ont été blessées et une trentaine interpellées vendredi soir à Bucarest lors d'une manifestation contre le gouvernement roumain qui a dégénéré, a annoncé samedi la gendarmerie.

Le président roumain de centre droit Klaus Iohannis, en conflit ouvert avec la majorité de gauche, a fustigé "l'intervention brutale et disproportionnée" des forces de l'ordre et demandé au Parquet général d'ouvrir une enquête sur les circonstances de cette opération. Il a reproché dans la foulée au gouvernement d'"oeuvrer contre les intérêts des citoyens", accusant les responsables du parti social-démocrate au pouvoir de "mener le pays vers le chaos et le désordre".