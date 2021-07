Plus de la moitié des plans de relance européens ont été approuvés

L'UE a donné son feu vert à quatre plans nationaux supplémentaires, ce qui porte à 16 le nombre de plans approuvés. La Hongrie et la Pologne, mises en cause pour des violations de l'État de droit, restent sur la touche.

Un an après l'adoption du plan de relance de l'économie européenne à 800 milliards d'euros, plus de la moitié des plans nationaux ont reçu le feu vert des autorités européennes. Les ministres des Finances de l'Union européenne, réunis lundi par vidéoconférence, ont approuvé les plans de relance et de résilience de quatre États (Croatie, Chypre, Lituanie et Slovénie), ce qui porte à 16 le nombre de plans nationaux adoptés, dont celui de la Belgique. Ces pays peuvent désormais prétendre à des préfinancements jusqu'à 13% du montant total qui leur est alloué.