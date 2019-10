Pologne, Hongrie et Tchéquie "avaient l'obligation" de participer à la relocalisation des migrants

En refusant d’appliquer les décisions de relocalisation de demandeurs d’asile, les trois pays ont transgressé des principes fondateurs de l’Union européenne, souligne l’avocate générale de la Cour de Justice européenne. Son avis est généralement suivi par les juges.

C’est l’histoire de trois pays de l’Union européenne qui ont enfreint tête baissée trois de ses principes essentiels: l’État de droit, le devoir de coopération sincère entre les États et le principe de solidarité. La Pologne, la Hongrie et la République tchèque ont refusé d’appliquer le système provisoire et temporaire de répartition de demandeurs d’asile qui avait été conçu en 2015 pour soulager l’Italie et la Grèce, alors confrontées à des arrivées de migrants en grand nombre. Leur attitude est un manquement flagrant à leurs obligations légales, estime l’avocate générale de la Cour de Justice européenne dans des conclusions rendues ce jeudi.

«C’est un premier pas dangereux vers l’effondrement de la société ordonnée et structurée régie par l’État de droit.» Eleanor Sharpston Avocate générale, Cour de Justice de l’UE

Pour soulager l’Italie et la Grèce, les ministres européens avaient donc décidé en septembre 2015 de relocaliser 160.000 demandeurs d'asile vers d’autres Etats membres. Alors que la procédure d’asile européenne (règlement "Dublin") prévoit que l’examen d’une demande d’asile ait lieu dans le pays européen d’arrivée, cette mesure ponctuelle reportait l’examen de ces demandes d’asile sur les administrations d’autres États membres. Pologne, Hongrie et République tchèque ont refusé de participer, au motif que ces "quotas" étaient impopulaires et mettaient en péril l’ordre public.

La Commission européenne avait saisi la Cour de Justice en 2017. Les objections des trois États sont d’autant moins recevables, selon la Britannique Eleanor Sharpston, que d’autres Etats membres, confrontés à des difficultés, ont demandé et obtenu des suspensions temporaires de leurs obligations de relocalisation. Les trois États avaient donc des recours, ils ne les ont pas utilisés.

L’avocate générale souligne que ne pas respecter ses obligations légales "est un premier pas dangereux vers l’effondrement de la société ordonnée et structurée régie par l’État de droit". Elle rappelle aussi que chaque État membre de l’Union est en droit de s’attendre à ce que les autres se conforment à leurs obligations "avec toute la diligence requise" – c’est le principe de coopération loyale censé régir les relations entre les Vingt-Huit. Enfin, elle souligne que le principe de solidarité entre les États membres "implique parfois d’accepter un partage des charges".

Les juges doivent à présent rendre leur décision finale, qui suit le plus souvent les conclusions de l’avocat général. S’ils constatent effectivement que les trois États ont manqué à leurs obligations, Varsovie, Budapest et Prague auront l’obligation de se mettre en règle au plus vite. Si la Commission constate que ce n’est pas le cas, elle pourra demander à la Cour de Justice des sanctions financières.

L’incapacité de l’Union à mettre en œuvre ce système provisoire a conduit à l’échec d’une proposition de la Commission européenne de pérenniser le mécanisme pour réagir efficacement aux afflux migratoires. La commission d’Ursula von der Leyen entend proposer un "pacte sur les migrations", incluant une réforme des règles et "une nouvelle manière de partager le fardeau".