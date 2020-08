Pompeo en Europe en quête d'un succès diplomatique facile

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, entame une tournée européenne ce mardi, en snobant l'Allemagne pour se rendre en Europe centrale et de l'Est.

Le secrétaire d'État américain entame ce mardi une tournée de cinq jours en Europe qui s'achèvera en Pologne, un allié proche du Président américain qui est très désireux d'accueillir certaines des troupes amenées à quitter l'Allemagne d'Angela Merkel, avec qui le courant ne passe pas. La tournée le conduira également en République tchèque, en Slovénie et en Autriche où il doit notamment encourager les alliés des Etats-Unis à s'éloigner du géant chinois des télécoms Huawei, leader mondial de la 5G.

Le voyage de Pompeo est organisé quelques semaines après l'annonce du retrait de quelque 12.000 soldats américains d'Allemagne, dont 6.400 seront rapatriés aux Etats-Unis et 5.600 autres repositionnés dans d'autres pays de l'Otan, y compris la Belgique et l'Italie. Trump a des relations exécrables avec la Chancelière allemande Angela Merkel, qui a décliné son invitation à un sommet du G7 à Washington en pleine pandémie de Covid-19. Le Président américain accuse Berlin de ne pas contribuer suffisamment aux dépenses de l'Otan et de profiter financièrement de la présence militaire américaine.