Pour Macron, l'Europe doit bâtir une défense autonome au lieu d'acheter des armes américaines

Le président français s'exprime sur CNN et plaide pour "un meilleur partage du fardeau" financier de l'Otan en réponse aux critiques de Donald Trump.

M. Macron s'était montré conciliant samedi en recevant à l'Élysée Donald Trump, au lendemain d'un tweet très agressif du président américain contre le voeu formé par le président français de voir émerger une "véritable armée européenne".Il redit dimanche à CNN partager la volonté de son homologue américain d'un "meilleur partage du fardeau" financier de l'Otan entre Américains et Européens."Je suis d'accord avec cela, et en vue d'un meilleur partage du fardeau, nous avons tous besoin de plus d'Europe", explique-t-il.