Pour Noël, l'Union s'offre une crise politique avec la Suisse

La Suisse accuse l’Union européenne de vouloir "affaiblir la place financière helvétique". Cette semaine, l’UE n’avait reconnu l’équivalence boursière au pays que pour un an, liant ce dossier technique aux négociations sur un accord-cadre sur les relations entre l’Union et la Suisse. Berne voit rouge et menace de toucher à la contribution suisse au budget de l’UE.