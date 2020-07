Pour quelques secondes de campagne de plus

D'abord, le service audiovisuel de la Commission peut-il être utilisé pour tourner des séquences de propagande politique à destination de campagnes nationales? Deux secondes, c’est trois fois rien, mais avec ça on peut déjà s’acheter quelque chose (merci Raymond Devos et le contribuable européen).

Ensuite, Ursula von der Leyen a utilisé le dispositif qui fait désormais sa marque de fabrique comme présidente de la Commission: vidéo tournée en plan américain entre un drapeau étoilé et la baie vitrée du Berlaymont. C’est dans ce format qu’elle a pris l’habitude d’expliquer sur les réseaux sociaux les politiques menées par la Commission. Son porte-parole reconnaîtra qu’utiliser ce décors était une erreur et assurera qu’elle ne se reproduirait plus.