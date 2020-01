Pour sa 5G, l'Europe ne ferme pas la porte à Huawei

La Commission européenne, qui présentait ce mercredi cette "toolbox" à côté d’une note d’intention sur sa stratégie en la matière, indique que les Vingt-Sept veilleront à ne pas dépendre d’un seul pourvoyeur de services. Elle a aussi souligné qu’aucun opérateur ne serait par principe exclu du marché européen. "Nous en, Europe, on accepte tout le monde (…), mais on a des règles" , a indiqué le commissaire au Marché intérieur, Thierry Breton.

Second revers américain

C’est un revers pour Washington, qui déjà convaincu le Japon et l’Australie de le suivre dans son bannissement de l’entreprise chinoise, accusée d’espionnage. Un de plus, après l’annonce, mardi, que le Royaume-Uni permettra à Huawei de jouer un rôle "limité". Le Premier ministre britannique avait expliqué sa décision par une volonté d’assurer à ses concitoyens "un accès à la meilleure technologie disponible" , tout en assurant que cela ne mettrait en péril ni les infrastructures critiques de sécurité, ni la relation de son pays avec les États-Unis. Le lendemain, Washington appelait Londres à revenir sur sa décision, soulignant que tout élément de renseignement américain ne peut transiter que par un réseau de confiance. "Notre vision de Huawei est: le mettre dans votre système crée un risque réel" , a souligné le secrétaire d’État Mike Pompeo.

L’UE "pas en retard"

"Nous avons un corpus qui permet et de régler le problème de la sécurité sur le déploiement de la 5G, qui permet aux opérateurs de télécommunication de savoir comment se comporter et aux industriels à la fin de savoir qui choisir", s’est félicité le commissaire au Marché intérieur Thierry Breton. Affirmant au passage que si Huawei est dans tous les esprits, l’Europe n’est "pas en retard" dans ce domaine. Pour preuve: 55% des brevets 5G sont détenus par des entreprises européennes. "On comprend bien cette technologie, on a beaucoup investi et on peut la déployer", assure-t-il.