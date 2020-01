Pourquoi les Belges se pressent au portillon du Comité des régions

Le Comité européen des régions éveille un intérêt inédit dans les entités belges: trois ministres-présidents et plusieurs ministres régionaux s’apprêtent à y faire leur entrée. Alors que les douze Belges de la délégation sortante sont pour la plupart députés régionaux ou conseillers communaux, la liste des membres désignés par la Belgique pour 2020-2025 compte le ministre-président wallon Elio Di Rupo, son vice-président Willy Borsus, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et son secrétaire d’État Pascal Smet, ainsi que le ministre-président de la Communauté française, Pierre-Yves Jeholet, lit-on dans une lettre de la Belgique au Conseil de l’UE.

"Il n’y avait jusqu’ici jamais eu en Belgique cet intérêt pour l’Europe sous le prisme des régions, c’est dommage parce que le Comité des régions est la voix la plus proche des citoyens dans le processus décisionnel européen" , estime le Bruxellois Alain Hutchinson (PS), qui y siège depuis dix ans et caresse l’espoir de voir un jour cette institution se muer en Sénat européen.

Étape charnière

Comment expliquer cet engouement des responsables fédérés belges pour cette institution consultative? "Formellement c’est une structure d’avis, mais elle permet aussi un dialogue direct, parfois informel, avec les commissaires européens, indique Willy Borsus (MR), qui y est entré début 2019. Et il est d’autant plus important de s’y trouver que l’Europe se trouve à la croisée des chemins." La construction européenne cherche à s’adapter au Brexit, à répondre aux replis nationalistes, à recréer l’adhésion, et cette phase charnière touche directement les régions. Par la redéfinition des politiques traditionnelles de l’Union, fonds structurels et politique agricole (PAC).