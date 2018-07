Poutine prolonge jusqu'à fin 2019 l'embargo alimentaire contre les Occidentaux

La viande, le poisson, les produits laitiers et les fruits et légumes européens devront encore patienter avant de retourner sur le marché russe. Ce jeudi, le président russe Vladimir Poutine a prolongé jusqu'au 31 décembre 2019 l'embargo sur les produits alimentaires occidentaux. L'embargo est en vigueur depuis 2014, en représailles aux sanctions décrétées par les Américains et les Européens contre Moscou pour son rôle dans la crise ukrainienne.