Poutine promet d'améliorer le niveau de vie des Russes

Vladimir Poutine a promis ce jeudi, lors d'un discours annuel traçant les grandes orientations futures, d'améliorer le niveau de vie des Russes. Le président russe veut diviser par deux le niveau de pauvreté "inacceptable".

Le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé ce jeudi lors d'un discours annuel devant le Parlement, à environ deux semaines de l'élection présidentielle qu'il devrait remporter et qui se tiendra le 18 mars.

→ Le président russe est aujourd'hui à la tête du pays depuis plus de 18 ans. S'il remporte la présidentielle, ce qui sera sans doute le cas puisqu'il n'y a pas d'opposition réelle, Poutine entamerait un quatrième mandat.



Le président a promis aux Russes d'améliorer leur niveau de vie et de diviser par deux le niveau de pauvreté "inacceptable" lors de son prochain mandat de six ans. Il souhaite améliorer le "bien être" de la population et investir dans les infrastructures et la santé, avec pour but d'éviter à son pays de prendre du "retard", son "principal ennemi".

"Les prochaines années seront décisives pour la vie du pays." Vladimir Poutine président russe

"Les prochaines années seront décisives pour la vie du pays", a déclaré Poutine, pour qui le développement du bien être est "essentiel".

"Nous devons résoudre une des tâches clés de la prochaine décennie: pourvoir une croissance certaine et à long terme des revenus réels des citoyens et réduire en six ans au minimum par deux le taux de pauvreté", a-t-il ajouté.

Le nombre de personnes confrontées à la pauvreté en Russie est passé de 42 millions en 2000 à environ 20 millions aujourd'hui. Le niveau de pauvreté est toutefois reparti à la hausse durant son dernier mandat (2012-2018) suite à la récession économique.

Le président russe souhaite augmenter 1,5 fois le revenu par personne d'ici 2025, réduire les taux d'intérêt des crédits hypothécaires pour rendre ceux-ci accessibles à tous.

"Enseigner aux enfants les compétences dont ils auront besoin lorsqu'ils rejoindront le marché du travail est essentiel au succès futur de la Russie." Vladimir Poutine président russe

L'éducation était également l'un des points importants du discours du président russe, qui veut améliorer le système éducatif: "Enseigner aux enfants les compétences dont ils auront besoin lorsqu'ils rejoindront le marché du travail est essentiel au succès futur de la Russie."

Avancées technologiques

"Le retard, voilà notre ennemi", a martelé Vladimir Poutine, qui souhaite mettre l'accent les avancées technologiques pour que son pays ne reste pas sur le bord du chemin de la "révolution technologique". "La Russie doit devenir l'un des principaux centres mondiaux de stockage et de traitement de données."

Poutine a également annoncé l'ouverture, dans les prochains mois, d'un pont reliant la Russie continentale à la Crimée.

Lutte contre la "neige noire"

Dans son discours, Poutine a indiqué vouloir lutter contre la "neige noire", l'eau non-potable et le smog.

"Il est difficile de parler d'une vie longue et en bonne santé quand, encore maintenant, des millions de personnes doivent boire de l'eau qui ne correspond pas aux normes, quand tombe de la neige noire, comme à Krasnoïarsk, et quand les habitants de grands centres industriels ne voient pas le soleil pendant des semaines à cause de la fumée", a déploré le président russe, rappelant qu'"il n'y a aucun endroit où se réfugier, je veux que chacun sache qu'il n'y aura plus de report possible".

"Dès 2019, 300 entreprises industrielles qui ont un impact négatif important sur l'environnement devront respecter l'environnement." Vladimir Poutine président russe

Dès 2019, "300 entreprises industrielles qui ont un impact négatif important sur l'environnement devront respecter l'environnement", a indiqué Poutine, assurant avoir "déjà renforcé les exigences écologiques pour les entreprises afin que diminuent les déchets industriels". "A partir de 2021, toutes les entreprises présentant un grand risque pour l'environnement devront le faire."

Nouveau missile

Le président en a profité pour présenter les nouvelles armes du complexe militaro-industriel russe. Il a aussi dévoilé les images d'un nouveau missile intercontinental à capacité nucléaire, baptisé Sarmat. Il répond ainsi à ce qu'il considère comme la "violation" des USA du Traité sur la réduction des armes nucléaires Start, prévenant ainsi les occidentaux qu'il fallait désormais "écouter" la Russie.