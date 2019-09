Pré-accord sur un mécanisme de relocalisation de migrants

Les ministres de l’Intérieur de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et de Malte ont signé avec la présidence finlandaise du Conseil européen et la Commission européenne un accord par lequel les États membres accueilleraient sur base volontaire les migrants arrivés par la Méditerranée centrale. Cet accord doit permettre d’accélérer les autorisations de débarquement de migrants en ports sûrs et de mettre fin aux négociations au cas par cas sur la répartition des personnes.

Convaincre les autres

En attendant Dublin

Suite à la crise de l’accueil migratoire de 2015, la Commission européenne avait proposé un paquet de mesures, dont un mécanisme de relocalisation qui n’a jamais été appliqué qu’à la marge. Depuis un an, quinze États membres (et la Norvège) participent à une coordination pour répartir au cas par cas les personnes secourues alors qu’elles tentaient de rejoindre l’Union européenne par la mer. Une petite vingtaine de coordinations ont eu lieu, mobilisant à chaque fois des États membres différents, indique une source européenne.

S’il est confirmé, le préaccord conclu lundi ne réglera que temporairement la question des arrivées sur une zone réduite. La Méditerranée centrale est le couloir par lequel les arrivées sont les moins nombreuses en ce moment. Depuis le début de l’année, 67.000 migrants sont arrivés en Europe par la mer: 13% d’entre eux ont débarqué en Italie ou à Malte, alors que 57% sont arrivés par la Grèce et 29% par l’Espagne. Le ministre français a indiqué vouloir une réforme plus ambitieuse qui permette de traiter les cas de la Grèce, de Chypre et de l’Espagne. Pour le commissaire Avramopoulos, "une solution structurelle et permanente" est "la seule solution viable à moyen terme".