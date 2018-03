Premier arrivé, premier servi pour le wi-fi gratuit européen

Avec son initiative "Wifi4EU" et 120 millions d’euros, la Commission européenne entend combler une partie du fossé numérique. L’objectif est, à terme, de rattraper un retard de compétitivité face à des économies comme le Japon ou la Corée du Sud et de créer, d’ici 2025, une "société du gigabit". Les communes d’Europe peuvent demander une aide de 15.000 euros pour l’installation d’une borne de wi-fi gratuit. Mais il n’y en aura pas pour tout le monde.

La phase d’enregistrement qui s’ouvrait mardi permet aux communes de s’inscrire sur un portail en attendant le premier appel à candidatures, le 15 mai, au cours duquel un millier de "coupons" seront distribués via le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe. Une vingtaine de communes belges, de Courcelles à Beauraing en passant par Hastière ou Zottegem, s’étaient déjà inscrites , mardi soir. La règle du "premier arrivé premier servi" s’appliquera pour la distribution des enveloppes, mais l’équilibre entre les États membres sera respecté puisque chaque État dont les communes auront avancé au moins quinze candidatures disposera d’au moins quinze coupons (et au maximum 8% du budget total du premier appel).

Homéopathie numérique

L’initiative, baptisée "Wifi4EU", mobilise au total 120 millions d’euros sur trois ans et promet de réduire le fossé numérique entre les centres urbains hyperconnectés et les zones rurales numériquement isolées. Le financement avait été adopté à l’automne dans une tentative de mise en œuvre du principe d’accès universel des citoyens aux avantages de la société de l’information. Il s’agit ici d’une mise à disposition gratuite des services d’intérêt public: les bornes ne laisseront passer ni publicité, ni collecte de données personnelles. Chaque collectivité sera libre de choisir son installateur, pour peu que la borne offre une vitesse d’au moins 30 mégabits par seconde (Mbps).

Le dispositif est homéopathique, puisque seules 8.000 communes pourront bénéficier de la mesure (la France à elle seule en compte plus de 35.000). Et vu le montant relativement faible des subventions, la Commission estime qu’elles n’auront pas d’effet sensible sur la concurrence. Mais l’exécutif européen compte sur un effet d’entraînement. La mesure, espère-t-on à la Commission, encouragera les États membres à "compléter via des fonds nationaux", mais aussi à encourager la demande numérique, notamment en étoffant leur offre de services publics en ligne.