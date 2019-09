Premier procès dans l'affaire "cum-ex" en Allemagne

C’est le procès des superlatifs qui s’est ouvert ce mercredi dans l’ancienne capitale allemande. Deux banquiers britanniques, Martin S., 41 ans, et Nicholas D., 38 ans, devront répondre de 33 chefs d’accusation dans des affaires de fraude fiscale dite " cum-ex" ayant privé le fisc allemand de 400 millions d’euros entre 2006 et 2011.

Le montage cum-ex consistait à acheter et revendre à plusieurs des actions autour du jour du versement du dividende, si vite que l’administration fiscale était incapable d’identifier le véritable propriétaire du titre. Chacun des intervenants allemands et étrangers recevait alors une attestation fiscale au titre de l’impôt sur les revenus du capital, qui n’avait pourtant été payé qu’une fois. Le fisc accordait ainsi de fait plusieurs crédits d’impôt pour le même titre. Les fraudeurs se partageaient ensuite le bénéfice. Cette escroquerie répandue à travers l’Europe aurait coûté 31,8 milliards d’euros au fisc allemand, selon les estimations de Christoph Spengel, de l’Université de Mannheim. Selon une enquête de 19 médias européens, le manque à gagner fiscal se chiffrerait à 55 milliards d’euros à l’échelle européenne. Les estimations sont de 201 millions d’euros pour la Belgique, 17 milliards pour la France, 4,5 milliards pour l’Italie et 1,7 milliard d’euros pour le Danemark . En 2012, l’Allemagne mettait finalement fin au vide juridique qui avait permis l’escroquerie orchestrée par une partie du système bancaire et financier européen. Les autres pays européens réagissaient dans la foulée, notamment la France avec son bouclier anti-fraude en 2018. Le scandale avait éclaté en 2015, suite à l’achat par le Land de Rhénanie d’un CD de données volées, listant 130 institutions financières se livrant au montage cum-ex.

L’intérêt du public est d’autant plus élevé que les deux hommes ont accepté de coopérer avec la justice. Leurs dépositions ont d’ailleurs largement contribué à mettre à jour les mécanismes du montage litigieux cum-ex, conçu par l’avocat allemand Hanno Berger. Comment les Etats ont-ils pu laisser passer de tels abus pendant si longtemps? En Allemagne, l’absence de réaction politique est aujourd’hui dénoncée, tout comme les manques de moyens mis à la disposition des autorités fiscales. "Le gouvernement et le Bundestag sont coupables d’avoir encouragé le mécanisme cum-ex avec leur catalogue de lois beaucoup trop laxistes, même s’ils n’ont pas formellement autorisé de telles activités, estime le quotidien de centre gauche Süddeutsche Zeitung. Plus coupables encore sont des services entiers de grosses banques internationales, jusqu’à Wall Street à New York et ces cabinets d’avocats qui pensent visiblement que tout ce qui n’est pas formellement interdit est autorisé."