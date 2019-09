Première fronde contre le gouvernement Mitsotakis

Malgré la pluie automnale, les syndicats du public et du privé ont réussi à mobiliser quelque 7.700 personnes – selon la police – autour de la place Syntagma, face au Parlement grec, où un projet de loi controversé était en discussion. Ce texte vise à réformer le marché du travail, notamment en supprimant les conventions collectives et en imposant un seuil minimum (de plus de 50% des présents dans une assemblée générale) pour enclencher une grève.

Pour la première fois depuis l’élection du Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis le 7 juillet, l’opposition et les syndicats ont appelé à une grève générale qui paralysait mardi le réseau de bus dans la capitale et perturbait les hôpitaux, les écoles publiques et les tribunaux. Les ferries sont restés amarrés au port du Pirée, mais aussi dans tous les ports du pays, et le métro de la capitale observait des arrêts de travail de même que les médias grecs.