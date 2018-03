Première grosse tuile pour le "Rassemblement national" prôné par Marine Le Pen

Changer de nom, un "assassinat politique"

Le cofondateur du Front national Jean-Marie Le Pen a jugé ce lundi que le changement du nom du parti était un "assassinat politique". "Je trouve désastreux que l'on abandonne le nom du Front national car c'est un repère inimitable et incontournable", a-t-il dit sur France inter.

"Le Front national qui a 46 ans, qui a mené bataille comme un brise-glace dans l'Arctique pendant des années et des années. C'est plus qu'une appellation, c'est plus qu'un groupement, c'est une âme. C'est une histoire, c'est un passé. Et faire fi de tout cela me paraît désastreux."

"Marine Le Pen a manqué d'imagination, semble-t-il, parce que Rassemblement national ce n'est pas franchement très nouveau. En effet, je l'ai déjà utilisé deux fois, une fois aux cantonales en 1985 et aux législatives en 1986", a ajouté Jean-Marie Le Pen, qui a assuré qu'il n'adhérerait pas au "Rassemblement national" et a ouvert la porte à l'idée de réutiliser le nom du Front national pour des projets à venir.

"Si Madame Le Pen abandonne le titre de Front national, je crois que j'ai plus le droit que quiconque à en user", a-t-il dit sans préciser la nature de ses projets.