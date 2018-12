Préparer un Brexit dur, une "priorité"

"Les ministres acceptent le fait que la préparation à un Brexit sans accord est une priorité opérationnelle". Ces propos sont ceux d'un des ministres de Theresa May.

Réunion du gouvernement britannique autour de Theresa May ce mardi. A l'agenda: les préparatifs en cas de Brexit sans accord. L'impasse actuellement rencontrée au parlement sur le projet d'accord de la Première ministre rend ce scénario de plus en plus probable.