Près de 48.000 emplois internationaux à Bruxelles

Un salarié bruxellois sur 14 travaille dans les institutions européennes ou au sein d'une mission diplomatique.

Fin 2016, il y avait près de 48.000 personnes employées par les institutions européennes, les institutions internationales, les ambassades et consulats et les écoles européennes ayant leur siège à Bruxelles. C’est le principal résultat de la dernière étude publiée par l’Institut bruxellois de statistique et d’analyse (IBSA) dont les conclusions étaient diffusées vendredi.

"65% de ce personnel travaille à la Commission, au Parlement ou au Conseil européen" lnstitut bruxellois de statistique et d’analyse (IBSA)

Cela représente un emploi salarié sur 14 occupés en Région bruxelloise. 65% de ce personnel travaille à la Commission, au Parlement ou au Conseil européen, précise l’IBSA. Le personnel diplomatique et des ambassades représentent 16% du total de l’emploi international.

L’institut bruxellois a pu réaliser quelques comparaisons avec les travailleurs non internationaux, sur la base des chiffres ONSS. Il apparaît que les travailleurs internationaux sont en moyenne plus âgés que leurs homologues nationaux. "86% des travailleurs internationaux ont 35 ans et plus contre 69% dans la population ONSS", relève l’IBSA.