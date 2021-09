Procès des attentats de Paris: "Il n'y a pas de divinité à part Allah", a déclaré Abdeslam

Le procès "historique" des attentats du 13 novembre 2015 à Paris s'est ouvert mercredi à 13h17, six ans après une nuit de terreur qui a fait 130 morts, des centaines de blessés et a traumatisé la France.

"Tout d'abord, je tiens à témoigner qu'il n'y a pas de divinité à part Allah et que Mohamed est son messager", a déclaré le seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris, paraphrasant la Chahada, profession de foi islamique. "On verra ça plus tard", lui a répondu le président Jean-Louis Périès, qui lui a ensuite demandé sa profession.