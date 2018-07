Puigdemont rentre en Belgique ce week-end

"Ce week-end, je rentrerai en Belgique", a annoncé l'indépendantiste dans une conférence de presse à Berlin, ajoutant que son "activité politique se basera en Belgique". Il a aussi défendu son projet d'une Catalogne indépendante, auquel il continuera d'oeuvrer depuis la Belgique. Pour le président déchu, la solution à la crise catalane est forcément européenne et dépasse la simple politique intérieure espagnole. C'est pourquoi il a décidé de revenir en Belgique, à proximité des institutions européennes.

Lire plus

Pour rappel, Carles Puigdemont est retenu en Allemagne depuis quatre mois. Il a été arrêté en mars dernier dans le nord du pays alors qu'il revenait d'une réunion au Danemark. Depuis plusieurs mois, l'Espagne cherche à extrader l'ancien dirigeant catalan - ainsi que cinq autres dirigeants indépendantistes - d'Allemagne et le juger pour "rébellion", un délit passible de 25 ans de réclusion. Berlin s'est déclarée favorable à son extradition, mais uniquement pour détournement de fonds publics. Mais cela, l'Espagne n'en veut pas et a annulé par conséquent les mandats d'arrêt internationaux requis contre Puigdemont et ses cinq collègues. Ceux-ci seront toutefois arrêtés s'ils se présentent en Espagne.