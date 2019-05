Quand Instagram "rend justice" dans l'héritage de Johnny Hallyday

Un tribunal français a conclu, grâce à Instagram, que Johnny Hallyday était résident français au moment de son décès. Par conséquent la justice française est bien compétente pour trancher le litige sur l'héritage du chanteur. Explications.

La justice française est bien compétente pour trancher le litige sur l'héritage Hallyday. La décision du tribunal de Nanterre marque un revers pour Laeticia, la veuve du chanteur, qui souhaitait que le contentieux l'opposant à David Hallyday et Laura Smet soit tranché aux Etats-Unis.

Johnny Hallyday a conservé "jusqu'au bout un mode de vie tout à la fois itinérant et bohème, mais surtout très français, qui l'amenait à vivre de façon (...) habituelle, en France", a estimé le tribunal dans son ordonnance. Malgré ses nombreux voyages et séjours aux Etats-Unis, il était résident français au moment de sa mort en décembre 2017, a-t-il conclu, donnant raison à Laura et David, qui réclament leur part d'héritage depuis plus d'un an.

Merci Instagram

Le plus cocasse dans cette histoire, c'est que le tribunal a pris cette décision suite aux publications de Johnny et Laeticia Hallyday sur Instagram. David Hallyday a recensé, grâce à la géolocalisation du réseau social, le nombre de jours passés par le couple sur le territoire français entre 2015 et 2017. Au total, ils ont passé 151 jours dans l'Hexagone en 2015, 168 en 2016 et les huit derniers mois de 2017, soit jusqu'au décès du chanteur.

Poster ses photos sur le réseau social peut donc se retourner contre vous, tout comme vos commentaires et réactions. Preuve en est, ceux de Laeticia ne l'ont pas aidée: son "Liberté, égalité, fraternité, #Nous sommes la France", au lendemain des attentats du 15 novembre, des attentats de Nice ou de Charlie Hebdo; ou encore celui sur la victoire de la France à la Coupe du Monde de football l'an dernier... Et ses nombreuses photos de ses séjours passés en France en famille, entre amis, les fêtes d'anniversaires avec Brigitte et Emmanuel Macron, n'ont fait qu'enfoncer la veuve du chanteur. Ces publications "attestaient de l'attachement viscéral de leur père à la France", estiment ses deux aînés.

Résident américain ou suisse?

Laeticia Hallyday avait fait valoir à l'audience, fin mars, qu'elle et son défunt mari avaient élu domicile à Los Angeles depuis 2007. Mais, le tribunal a relevé qu'à la même époque, Johnny Hallyday déclarait dans divers documents être résident suisse. "Il n'est pas possible de se dire résident suisse et de vivre dans un autre pays, autrement qu'en infraction de la législation", précise l'ordonnance du tribunal, qui ajoute: "Le centre économique des intérêts du défunt se situait à l'évidence en France."