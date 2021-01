Quels scénarios possibles en Italie alors que les consultations débutent?

Le retour de Conte

La crise a été déclenchée il y a deux semaines avec la décision de l'ex-Premier ministre Matteo Renzi (2014-2016) et son petit parti de quitter la coalition au pouvoir . Sans majorité au parlement, le gouvernement Conte doit obtenir du président de la République Sergio Mattarella un nouveau mandat pour former un gouvernement, qui serait le troisième consécutif dirigé par ce professeur de droit depuis les législatives de 2018.

Conte sacrifié

Matteo Renzi , dont le rôle a été prédominant dans la formation du second gouvernement Conte en 2019, a affirmé clairement qu'il ne faisait plus confiance au chef du gouvernement sortant . Il pourrait exiger la nomination d'un nouveau Premier ministre en échange de son retour au sein de la coalition.

Les technocrates au pouvoir

Si la coalition sortante ne réussit pas à recoller les morceaux, le président Mattarella devrait faire appel à une personnalité non partisane pour former un gouvernement d'unité nationale. Les parlementaires centristes et le parti de droite Forza Italia de l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi pourraient le soutenir, contrairement aux partis d'extrême droite de Matteo Salvini (Ligue) et Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia).