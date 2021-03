Raoul Delcorde, ambassadeur honoraire: "Le temps de la diplomatie feutrée est révolu"

La diplomatie, c’est bien plus que de s’adonner à des mondanités dans des salons feutrés. Ambassadeur honoraire, Raoul Delcorde (66 ans) explique les multiples facettes du métier de diplomate, comment cette fonction a profondément évolué au cours des trente dernières années et quel est le rôle d’un petit pays comme la Belgique dans le concert des nations.

Avec l’arrivée de Joe Biden, va-t-on assister à un retour du multilatéralisme?

On assistera sans doute à un retour limité de la gestion multilatérale sur certains dossiers, comme le climat par exemple. Mais la multipolarité devrait rester très forte. À l’ONU, certains dossiers sont complètement paralysés. De plus en plus, les solutions sont élaborées ailleurs. Pourtant, pour un pays comme la Belgique, il n’y a pas d’autre issue que le multilatéralisme.

CV Express Né en 1955

Docteur en sciences politiques (UCLouvain)

Entré dans le service diplomatique en 1984

Ambassadeur en Suède, en Pologne et au Canada

Professeur invité à l'UCLouvain

Membre de l'Académie Royale de Belgique

La Belgique a-t-elle toujours le même poids diplomatique que par le passé?

À l’époque de la guerre froide, la Belgique s’était faite une solide réputation sur la scène internationale avec la doctrine Harmel. Notre pays était un acteur important. Aujourd’hui c’est plus compliqué, même si dans certains dossiers, comme l’Afrique des Grands Lacs, nous jouons toujours un rôle. La Belgique est également en pointe au niveau de l’Europe de la Défense, un dossier porté par Guy Verhofstadt au début des années 2000 lorsqu’il était Premier ministre.

Comment Internet et les réseaux sociaux ont-ils influencé le travail des diplomates?

Nous avons tous dû digérer les WikiLeaks, qui ont dévoilé la façon dont fonctionnent les diplomates, surtout américains en l’occurrence. La diplomatie discrète et feutrée qui prévalait il y a trente ans a aujourd’hui moins lieu d’être. Nous sommes obligés d’être plus transparents et plus accessibles. Le temps où toute la communication passait par le porte-parole des Affaires étrangères est révolu. Les futurs diplomates belges reçoivent une formation poussée sur comment faire passer un message dans les médias. Les pays qui ne communiquent pas, comme la Corée du Nord, ou qui pratiquent la langue de bois, comme la Chine, se retrouvent avec un problème d’image. Le soft power est devenu un élément central de la diplomatie, ce qui implique de soigner sa communication.

Le soft power est devenu un élément central de la diplomatie.

Le ministère des Affaires étrangères n’a plus le monopole de la diplomatie. Que faut-il penser de cette évolution?

Lorsque le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ne sont pas du même parti, ce dernier dispose généralement d’une marge de manœuvre. Outre les Affaires étrangères, il existe aussi une diplomatie régionale, une diplomatie parlementaire ou encore une diplomatie des villes. Tout cela nécessite une bonne coordination, ce qui n’est pas toujours le cas. L’ambassade de Belgique à l’étranger reste cependant le point focal lors de l’organisation de missions et de visites.

Pourquoi regrettez-vous que le français ait perdu son statut de langue diplomatique?

La clarté et la précision du français en font une langue qui convient bien à la négociation internationale. L’anglais a pris le dessus et c’est regrettable, car il s’agit souvent d’un jargon international pas très élégant qu’on appelle parfois «globish». Ceci dit, le français est resté la deuxième langue internationale la plus diffusée sur les cinq continents après l’anglais.

Les sommets n’ont généralement d’intérêt que pour les rencontres bilatérales qui ont lieu dans les couloirs.

Les grands sommets internationaux servent-ils réellement à quelque chose? Bien souvent, la montagne accouche d’une souris…

Les sommets peuvent s’avérer très décevants en termes de résultats. Ils n’ont généralement d’intérêt que pour les rencontres bilatérales qui ont lieu dans les couloirs. L’autre écueil des sommets, c’est leur manque de représentativité. Lorsque se tient un G20, cela signifie qu’il y a 174 pays qui ne sont pas conviés et qui ne manquent pas de le faire savoir. C’est en quelque sorte un retour à la "diplomatie de concert" du XIXᵉ siècle, lorsque les relations internationales étaient monopolisées par les grandes puissances.

La diplomatie économique a-t-elle gagné en importance?

La diplomatie belge a toujours été très à l’écoute des préoccupations des milieux économiques. L’économie figure parmi les priorités du mandat d’un ambassadeur. Dans les stages de la carrière diplomatique, l’économie occupe également une place importante. L’expérience nous apprend qu’au plan commercial, nous sommes tous concurrents, y compris au sein de l’Union européenne et même au sein du Benelux. Dès qu’il est question d’économie et de commerce, les intérêts spécifiques l’emportent.

L’Europe a son chef de la diplomatie. Est-ce que cela la rend plus crédible aux yeux du reste du monde ?

J’avoue que c’est compliqué et que c’est un effort permanent. Je crois personnellement au rôle dévolu au Haut représentant de l’Union européenne, mais il faut lui donner suffisamment de leviers pour qu’il puisse mener à bien sa mission. Si les États-membres mènent leur diplomatie bilatérale en parallèle, cela n’aidera pas le Haut représentant. De toute façon, les grands États-membres auront toujours leur propre politique étrangère.

Je crains que l’influence de la Grande-Bretagne ne soit en train de décliner.

Comment est-ce que le Brexit affectera la puissance et le rayonnement de la Grande-Bretagne?

Les Britanniques ont l’ambition de s’intéresser davantage au reste du monde, mais je ne suis pas certain qu’ils disposent encore de l’influence qui était la leur dans le passé, sauf à s’inscrire dans le sillage des États-Unis. Encore faut-il voir si les États-Unis sont intéressés… Je crains que l’influence de la Grande-Bretagne ne soit en train de décliner.

N’est-il pas un peu naïf de considérer la Chine comme une puissance stabilisatrice dans le monde?

C’est en tout cas le discours que Pékin veut faire entendre. Même si la Chine n’a pas de visées impérialistes, je ne qualifierais pas son influence de stabilisatrice. Au contraire, à mesure que la Chine monte en puissance, elle peut manifester des ambitions régionales qui peuvent, à leur tour, donner lieu à des tensions. On le voit avec l’Inde. Il existe à l’heure actuelle deux puissances à même de contrebalancer la Chine, ce sont l’Inde et le Japon. Nous sommes à un tournant et la question centrale aujourd’hui est de voir jusqu’où la Chine de Xi Jinping compte aller.

Comment interpréter les agissements de la Russie? Faut-il y voir une nostalgie de l’ère soviétique ou une revanche sur la débâcle des années 90?

Churchill disait que la Russie est "un rébus enveloppé de mystère au sein d’une énigme". Les Russes ont beaucoup perdu à la fin de la guerre froide. Ils sont peut-être aussi un peu obsédés par ce sentiment d’être entouré d’ennemis. Lorsque j’étais ambassadeur en Pologne, j’ai eu l’occasion de me rendre sur la place Maidan à Kiev où j’ai pu voir des centaines de drapeaux européens brandis par la foule. J’ai eu le sentiment d’assister à un point de rupture et je n’ai pas été étonné par l’insurrection dans le Donbass et l’affaire de Crimée par la suite. Poutine a tracé une ligne rouge et, qu’on le veuille ou non, nous devrons en tenir compte.

La diplomatie russe est redoutable, ce sont parmi les meilleurs diplomates du monde.

Comment qualifieriez-vous la diplomatie russe?

La diplomatie russe est redoutable, ce sont parmi les meilleurs diplomates du monde. Au Moyen-Orient par exemple, ils avancent très bien leurs pions. Ils ont réussi, sans trop de pertes, à contrôler leur allié syrien, sans se fâcher avec Israël. Ils sont restés très impliqués dans le dossier du nucléaire iranien. Dans l’affaire du gazoduc North-Stream 2, ils ont réussi à semer la division entre Européens avec, d’une part, l’Allemagne qui souhaite le gazoduc jusque chez elle et, d’autre part, les États baltes et la Pologne qui sont vent debout contre cette idée. Ceci dit, je soutiens ceux qui se mobilisent en Ukraine ou en Biélorussie en faveur de la démocratie et j’estime qu’il faut soutenir les droits de l’homme en Russie. Il faut se protéger contre les cyberattaques russes et riposter à chaque occasion. Mais il faut aussi maintenir le dialogue avec la Russie, tout en restant vigilant. C’est l’essence de la doctrine Harmel.