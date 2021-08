Recréer la confiance entre les citoyens et leurs représentants? C’est possible

Chercheur associé à l’IRIS et avocat au barreau de Bruxelles

La démocratie directe a l’énorme avantage de connecter les citoyens à la décision publique et de maintenir ainsi la confiance entre citoyens et dirigeants.

La pandémie actuelle n’a fait qu’ouvrir béante une « fracture sociale » qui existait depuis longtemps et pas seulement en France. Car le constat vaut dans toutes les démocraties représentatives : Trump, Brexit, gilets jaunes, les symptômes sont différents mais la cause est la même : la défiance des citoyens envers leurs institutions, leurs dirigeants, envers les médias et même envers les experts devenus soudainement inutiles dans une société où la vérité importe de moins en moins.

Trump a perdu les élections, mais des millions d’Américains croient que ce n’est pas vrai. Le vaccin protège, mais beaucoup n’en veulent pas. Or sans quelques vérités partagées il ne peut y avoir de société harmonieuse.

Les vrais héros de la liberté

Dernière manifestation de ce mal profond et contagieux, le rejet par quelques centaines de milliers de Français du pass sanitaire. Or pour préserver leur « liberté », les manifestants foulent aux pieds celle des autres.

Quand la liberté des uns ne s’arrête plus où commence celle des autres, alors commence le règne de l’anarchie et du chacun pour soi. Autant supprimer le permis de conduire.

Non, les vrais héros de la liberté ne sont ni à Paris, ni à Marseille, mais à Hong-Kong, à Moscou et à Minsk. Il serait temps que les enfants de Descartes retrouvent la raison et cessent d’affubler tout représentant du nom de dictateur.

Pour autant, ne jetons pas l’anathème facile du « complotisme » et tâchons de comprendre comment nous sommes passés d’une société où les citoyens avaient confiance dans la parole publique, depuis l’école jusqu’à l’université, à une société où la défiance est devenue la règle et la révolte son expression.

Manifester, crier, casser

L’une des explications les plus communément admises est que les dirigeants nationaux ont vu leur pouvoir s’évaporer vers d’autres cadres : le « Monde », « l’Europe », les « réseaux sociaux ». Le problème est qu’il ne suffit pas de sortir de l’Union européenne pour retrouver le contrôle et que la « démondialisation » n’est qu’une formule creuse. Voter Giscard ou Mitterrand, ce n’était pas la même chose. Mais entre Sarkozy et Hollande quelle différence ? Si tout ça ne sert à rien alors pourquoi voter ? Mieux vaut manifester, crier et casser.

Nous sommes entrés dans un cercle vicieux car la confiance est à la fois une condition et un résultat du bon fonctionnement d’une société.

Sans confiance les dirigeants ne peuvent pas diriger et voient leurs décisions contestées. Mais s'ils ne peuvent pas diriger, alors la confiance ne peut s'instaurer et sans confiance entre ses membres aucune société ne peut prospérer.

La question est donc : comment recréer la confiance ? Des expériences de « démocratie participative » ont bien été tentées, pour remettre les citoyens au centre du jeu démocratique, en France avec la convention citoyenne, comme en Belgique avec les « commissions délibératives », mais les résultats peinent à convaincre.

L'exemple suisse

Or, il y a un moyen de faire participer les citoyens aux décisions politiques, aussi vieux que la démocratie elle-même et pratiqué régulièrement par nos amis helvètes : la démocratie directe.

Les « votations populaires » ne produisent pas nécessairement des décisions meilleures ou plus rationnelles que celles des représentants de la nation. Mais la démocratie directe a l’énorme avantage de connecter les citoyens à la décision publique et ainsi de maintenir la confiance entre citoyens et dirigeants. C’est peut-être le remède dont nous avons tant besoin.

Si le pass sanitaire est à ce point contesté en France que l’on organise donc un referendum. Le peuple souverain décidera. Pour de bon cette fois.