Réforme mitigée de la directive eau potable

Le Parlement européen a adopté mardi une législation modifiant la directive sur l’eau potable de manière à améliorer l’accès à l’eau, sa qualité et la performance des réseaux de distribution . Ce vote fait suite à l’initiative citoyenne " Right2Water " ayant recueilli 1,8 million de signatures. Le résultat est inférieur à leurs ambitions, ce qui peut expliquer le nombre élevé d’abstentions (300 voix pour, 98 contre 274 abstentions).

Les députés européens se sont aussi prononcés en faveur de l’ installation de fontaines gratuites dans les villes et les lieux publics . La législation encourage la fourniture d’eau du robinet dans les restaurants, les cantines scolaires et d’entreprise. Le député européen Marc Tarabella (S & D), s’est réjoui "que l’on fasse droit à la demande des citoyens européens" .

Les associations de consommateurs sont déçues des conditions imposées à la fourniture d’eau gratuite. De plus, les élus européens n’ont pas soutenu la proposition de l’initiative citoyenne d’assurer l’accès universel à l’eau en imposant des obligations concrètes aux États de l’UE. "L’eau est un bien universel, certes. Mais qu’on le désire ou non, le traitement et le transport de l’eau de qualité a un coût qu’il ne faut pas négliger", dit Michel Dantin.