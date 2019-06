"Renew Europe": le groupe centriste européen n'est plus "libéral"

Ne dites plus ADLE - ou Alliance des démocrates et libéraux européens - pour désigner le groupe mené par Guy Verhofstadt au Parlement européen. Le groupe, qui compte notamment les élus du MR Olivier Chastel et Frédérique Ries, s'appellera désormais "Renew Europe", apprend-on à bonne source - une information confirmée sur Twitter par plusieurs journalistes français, alors que le groupe n'a pas encore communiqué officiellement.

Succession

Le groupe pro-européen compte 108 députés et se voit en faiseur de rois de la prochaine majorité - ou de reines, pour reprendre l'expression de la commissaire libérale Margrethe Vestager, candidate à la succession de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne. Les deux principaux groupes au parlement, conservateur (PPE) et socialiste (S&D) n'ont en effet pas assez de sièges pour former une coalition, et doivent compter sur les centristes et/ou les verts (sans parler de la gauche radicale) s'ils veulent une coalition pro-européenne.