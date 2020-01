Revers pour la loi sur la vie privée et les données électroniques

Un texte qui va trop loin

En cause? Le fait qu’elle va trop loin, à en croire des associations comme Avocats.be (l’ordre des barreaux francophones et germanophone), la Ligue des droits humains, une association défendant comptables et contribuables (Académie fiscale)… Elle porterait en réalité atteinte au secret professionnel des avocats, permettrait d’identifier des clients de professionnels comptables et fiscaux ou, plus généralement, serait contraire au respect de la vie privée et à d’autres libertés, entend-on.