Reynders craint une nouvelle course aux armements nucléaires

Le ministre belge des Affaire étrangères et de la Défense Didier Reynders (MR) a réagi à chaud ce vendredi sur l'éventualité du retrait des Etats-Unis du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire (INF). Cet important traité, conclu en 1987 entre les Etats-Unis et l'ex-URSS, interdit les missiles d'un portée comprise entre 500 et 5.000 km. Il a contribué à mettre fin à la guerre froide et provoqué l'effondrement de l'empire soviétique.