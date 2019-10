Reynders défend son tableau de bord de l'État de droit

Le candidat commissaire à la Justice veut aller vite. Pas sur son audition du jour devant les députés européens: elle durera trois heures. Mais bien sûr la mise en place de la mesure phare de son mandat s’il est confirmé: le tableau de bord de l’État de droit. Cette photographie annuelle des grands indicateurs de santé démocratique des États membres devrait être adoptée "au cours de la première année de la Commission", indique Didier Reynders dans ses réponses écrites à un questionnaire du Parlement européen. Il s’agira, dit-il d’une "synthèse objective des évolutions significatives en matière d’État de droit dans tous les États membres et au niveau de l’UE". Il indique que si le contrôle couvrira tous les États membres, il étudiera "naturellement plus en profondeur" le cas des États où des risques ont déjà été identifiés (Pologne et Hongrie font déjà l’objet d’une procédure pour risque de manquement grave à l’État de droit). "Pour livrer des résultats concrets, le soutien du Parlement européen sera crucial", souligne-t-il.