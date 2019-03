Reynders fait avancer un projet de surveillance européenne de l'État de droit

Les 28 soutiennent à l'unanimité une proposition, portée par la Belgique et l'Allemagne, d'examen annuel dans lequel l'Etat de droit serait analysé dans chaque Etat européen.

Tous les gouvernants et gouvernés doivent obéir à la loi. Ce principe, connu sous le nom d'Etat de droit, n'est pas appliqué avec la même rigueur dans tous les Etats européens, certains dirigeants autocrates ayant tendance à vouloir imposer leur volonté à la Justice et aux médias de leur pays. Une procédure, prévue à l'article 7 du Traité de l'UE, tend à y remédier, mais elle est lourde et complexe.

Le ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense, Didier Reynders (MR), a réuni les 28 ministres ou secrétaires d’État aux Affaires européennes autour d’un projet de surveillance européenne de l’État de droit, ce mardi lors d’un petit-déjeuner au Palais d’Egmont. Ce projet donnerait naissance à un mécanisme d’examen annuel par les pairs, plus souple que la procédure de l’article 7.

"Nous avons une très large majorité, plus de 20 Etats membres, sur la même ligne." Didier Reynders Ministre des Affaires étrangères et de la Défense

Le ministre Reynders pilote cette imitative depuis trois ans avec le ministre allemand aux Affaires européennes, Michael Roth. Mardi, l’unanimité régnait, aucun État ne s’étant opposé au principe. La plupart sont sur la même longueur d’onde quant aux détails du mécanisme. "Nous avons une très large majorité, plus de 20 États membres, sur la même ligne", indique Didier Reynders.

Examen par les pairs

La question de l’État de droit, la prééminence du droit sur le pouvoir politique, est très sensible. Ces cinq dernières années, elle a empoisonné les relations entre la Commission européenne et les États dans lesquels les principes démocratiques sont mis en danger, comme la Pologne et la Hongrie, qui font l’objet de procédure de l’article 7 pouvant aboutir à une suspension de leur droit de vote. Cette sanction, appelée aussi "arme nucléaire", est peu probable, car elle requiert l’unanimité des Vingt-Huit.

Pour plus d’efficacité, la Belgique et l’Allemagne proposent d’installer ce mécanisme d'examen par les pairs ("peer review"), dans lequel la situation de chaque État européen serait analysée de manière impartiale et sur un pied d’égalité. "Ce qui en fait une mesure préventive", dit une source diplomatique.

La proposition est arrivée à une telle maturité qu’un groupe de travail sera installé pour en concrétiser les principes de base qui figurent dans une note de travail dont L’Echo a obtenu copie. Le mécanisme prévoit des "échanges de vue" au niveau d’experts et la rédaction d’"un rapport factuel", sans s’encombrer "de lourdeurs administratives", ni empêcher la procédure de l’article 7.