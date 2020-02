Reynders ouvre le débat de la reconnaissance faciale dans les stades

"Le but est d’ouvrir la discussion pour voir si les limites doivent évoluer en fonction des technologies, et si les acteurs qui peuvent y avoir accès doivent évoluer aussi."

Si la reconnaissance faciale n’est qu’un aspect de la consultation qui va s’ouvrir en vue de nouvelles propositions législatives, elle suscite un vif débat alors que des villes et stades de football en Europe souhaitent s’équiper. "Détecter la présence de personnes qui ont été interdites de stade, essayer d’identifier les personnes qui ont des comportements violents ou de racisme: est-ce que l’on permet l’identification à travers la reconnaissance faciale, et jusqu’où va-t-on?", interroge le commissaire belge, chargé de contribuer à la législation sur l'IA en veillant à la protection des droits fondamentaux. S’adressant à quelques journalistes aux côtés de son collègue Thierry Breton (marché unique), Reynders souligne que "le but est d’ouvrir la discussion pour voir si les limites doivent évoluer en fonction des technologies, et si les acteurs qui peuvent y avoir accès doivent évoluer aussi."