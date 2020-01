Rik Daems est le nouveau président de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

Unique candidat à se présenter, le sénateur flamand Rik Daems a été désigné à l'unanimité en tant que nouveau président de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Dans son discours, il a notamment rappelé que les libertés, les droits et la démocratie ne sont jamais acquis.

1999-2003: ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques dans le premier gouvernement de Guy Verhofstadt

Fils de Jos Daems, sénateur et secrétaire d’État

Hendrik Jules Joseph Daems est peintre , entrepreneur et homme politique

Dans son discours lundi, Rik Daems a régulièrement fait référence au premier président de l'assemblée (1949-1951), le ministre d'État Paul-Henri Spaak. Le Conseil de l'Europe a été créé dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale. "De nos jours, de nombreux citoyens s'inquiètent. Dans plusieurs pays d'Europe, leurs libertés, leurs droits, et même la démocratie sont mis sous pression. Rien n'est acquis et une fois que l'on a perdu sa liberté, le prix pour la retrouver est souvent très élevé. Préserver les droits et libertés de chacun sur le continent européen est inscrit dans l'ADN de cette assemblée", a rappelé Rik Daems.