Rome bloque l'exportation de vaccins AstraZeneca, une première dans l'UE

Le dispositif prévoit que les Etats exercent eux mêmes ce contrôle via leurs douanes nationales, en examinant les demandes d'autorisation d'exportation soumises par les laboratoires, avant de solliciter l'aval de la Commission. "L'autorité compétente italienne a reçu une demande d'AstraZeneca pour l'autorisation d'exporter des vaccins (…) et envoyé sa proposition de décision (de refus) à la Commission", a expliqué à l'AFP une source européenne. La Commission "tient à jour un tableau des demandes d'exportation de vaccins anti-Covid et des engagements correspondants" des laboratoires dans le cadre des accords de précommandes passés par l'UE, et c'est sur cette base qu'elle a approuvé la décision italienne.