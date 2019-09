Rome choisit la "sage voie du milieu" pour son déficit

Une marge de flexibilité accordée par Bruxelles

La nouvelle majorité, au pouvoir depuis même pas un mois, s’est formée avec la promesse d’empêcher à tout prix la hausse automatique de la TVA, prévue pour 2020. Or, l’exécutif maintient cette promesse et s’est, de même, engagé à ne pas couper les fonds destinés au secteur de l’éducation et de la santé, à alléger la taxation des revenus du travail et à ne pas interrompre immédiatement les deux mesures phare du précédent gouvernement, la réforme des retraites et le revenu de citoyenneté.