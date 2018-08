Rome lance un ultimatum à l'Union sur le "Diciotti"

Le vice-Premier ministre italien et chef du Mouvement 5 étoiles exige une solution "ce vendredi" pour les migrants du navire Diciotti, bloqué en Sicile. À défaut, il menace de couper la contribution de l’Italie au budget européen. Un ultimatum inédit pour faire pression sur les sherpas de douze pays qui se réunissent à Bruxelles.

"Le Mouvement 5 étoiles et moi-même ne serons plus disposés à verser chaque année 20 milliards d’euros à l’UE."

Sans un accord ce vendredi, "le Mouvement 5 étoiles et moi-même ne serons plus disposés à verser chaque année 20 milliards d’euros à l’UE " , a déclaré Luigi Di Maio dans une vidéo postée sur Facebook. (L’an dernier, la contribution nette au budget de l’Union atteignait 3,6 milliards d’euros).

Cette menace, qui peut s’apparenter à un chantage de sortie du pays de l’Union européenne, est inédite de la part d’un membre du gouvernement italien. Le dirigeant du Mouvement 5 étoiles (attrape-tout) a ainsi surenchéri sur son collègue Matteo Salvini, ministre de l’Intérieur et membre de la Ligue (extrême droite), qui déclarait peu avant qu’en l’absence d’accord, "les bateaux peuvent repartir d’où ils viennent" , – la Libye.

Avant la sortie de Luigi Di Maio, la Commission européenne disait jeudi "continuer de travailler vers une solution rapide" dans ce dossier. Et précisait que la réunion des sherpas des chefs d’État et de gouvernement européens de ce vendredi se tenait dans le cadre "d’un suivi plus large" des dernières conclusions du Conseil européen.