Roxana Maracineanu, une championne pour remplacer une autre championne

Roxana Maracineanu nage à la vitesse d'une torpille. Aux jeux olympiques de Sidney, en l'an 2000, elle n'a mis que deux minutes, dix secondes et vingt cinq centièmes pour effectuer un deux cents mètres sur le dos. Et décrocher la médaille d'argent. Reste à savoir si ce qui lui reste de son tonus lui suffira pour évoluer dans les eaux pas toujours limpides de la politique française.

Celle qu'elle remplace au ministère des sports Laura Flessel, avait beau être une spécialiste de l'escrime, elle n'en pas moins jeté l'éponge peut-être pour des raisons fiscales croyait savoir hier Mediapart. Roxana Maracineanu est née en 1975 en Roumanie, un pays terni par le régime implacable de Ceaucescu mais réputé pour former des champions sportifs. Et dont on ne sortait pas facilement. Il a fallu que son père, ingénieur en travaux publics, décroche un contrat de coopérant en Algérie pour qu'il en profite en filant avec sa famille en France où il demande l'asile. Sa famille obtiendra la nationalité française en 1991.