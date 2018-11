Royaume-Uni et Europe proches d'un accord sur la frontière irlandaise

Appels des patrons

Plus de 70 personnalités du monde des affaires ont signé une lettre dans le Sunday Times en vue de réclamer un vote du public sur les termes définitifs de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Et pour cause, les entreprises sont de plus en plus préoccupées par la perspective d'un Brexit sans accord le 29 mars 2019 au soir ou avec un accord qui limiterait leur accès au marché continental.

Parmi les signataires de cet appel figurent le patron de la chaîne de librairies Waterstones et l'ancien patron du groupe de supermarchés Sainsbury, Justin King.

Ensemble, ils annoncent le lancement d'un groupement appelé "Entreprises pour un vote populaire".